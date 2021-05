Moçambique. Banco Mundial promete "não abandonar" o país

"O Banco Mundial quer trabalhar com Moçambique para ver como é que a partir do desenvolvimento sustentável é possível acompanhar o país na busca pela paz. É um processo difícil, mas não vamos abandonar o país", assegurou Axel van Trotsenburg em declarações aos jornalistas.

O representante do Banco Mundial encontrou-se hoje com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, à margem da Cimeira Sobre o Futuro das Economias Africanas, que decorre em Paris.

Axel van Trotsenburg considera que o terrorismo é "um desafio terrível" e um dos problemas mais difíceis de resolver em termos de impacto nas economias, mas o apoio do Banco Mundial é total, assegurou.

"A relação entre Moçambique e o Banco Mundial é forte e acho que podemos continuar a construir um relação de confiança e boa parceria", indicou van Trotsenburg.

O Banco Mundial sublinhou ainda a importância de a solução para Cabo Delgado ser construída por moçambicanos.

"É importante que Moçambique encontre uma solução entre moçambicanos. Eles conhecem o seu próprio país, as suas dinâmicas, mas podemos dar um apoio complementar", concluiu.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

A vila de Palma, a cerca de seis quilómetros do projeto de gás natural da multinacional Total, sofreu um ataque armado a 24 de março, que as autoridades moçambicanas dizem ter resultado na morte de dezenas de pessoas e na fuga de milhares.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.