Moçambique. Bispos defendem que todos precisam de dar assistência, mesmo antes de procurar culpados

"Esse é o nosso primeiro apelo: mais do que olhar quem é culpado, há um drama humanitário" que exige "uma resposta de todos", referiu João Carlos, bispo de Chimoio (capital provincial de Manica, centro de Moçambique), em conferência de imprensa em Maputo.

A crise humanitária no norte do país, com dois mil mortos e 435.000 deslocados, foi um dos principais temas da II Assembleia Ordinária Anual da CEM, a decorrer desde o início da semana na Matola, arredores da capital moçambicana.

O bispo de Chimoio classificou o que se passa na região de Cabo Delgado como "um drama humanitário sério", sobre o qual, durante o encontro, ouviram testemunhos de população "literalmente desorientada" em busca de "uma vida minimamente digna".

"As consequências são desoladoras", sublinhou, para reforçar o apelo à mobilização de apoio às vítimas do conflito.

No encontro com os jornalistas, João Carlos anunciou que, da parte da igreja católica, vão ser fortalecidos todos os órgãos de apoio social no país, nomeadamente através da Cáritas - uma das entidades que tem executado planos de socorro alimentar, entre outros, em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

Falando em nome da CEM, o bispo de Chimoio classificou como "muito instável", "crítica" e "desoladora" a situação no distrito de Muidumbe, de onde emergiram há uma semana relatos de assassinatos que incluem decapitações.

"É difícil precisar. A situação é muito instável", referiu, salientando que, mesmo sem detalhes, há várias fontes a confirmar um cenário com mortes e destruição generalizada em aldeias daquela zona após incursões de grupos rebeldes.

As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Os confrontos entre insurgentes e Forças de Defesa e Segurança (FDS) já mataram em três anos cerca de 2.000 pessoas e provocam uma crise humanitária com 435.000 deslocados, a maioria jovens e crianças, sem casa nem alimentos.