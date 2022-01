Moçambique. Buscas após naufrágio com seis desaparecidos

, explicou Moisés Meque, delegado da proteção civil citado hoje pela Rádio Moçambique.As buscas foram alargadas na quinta-feira a outras zonas dos distritos de Mutarara (província de Tete) e Chemba (província de Sofala), mas estão a ser dificultadas pela forte corrente, referiu.Entretanto, no posto administrativo de Chueza, os residentes lançaram um movimento de solidariedade para com as famílias dos desaparecidos.O acidente aconteceu quando as vítimas faziam a travessia do rio na região de Doa, usando um barco que consistia num tronco escavado que se suspeita ter sido lançado à água com excesso de peso.Dadas as condições em que seguia, o barco não conseguiu enfrentar chuva e vento forte, juntamente com a subida do caudal do rio.Além das seis pessoas desaparecidas, outras duas foram resgatadas.O INGD apela à população ribeirinha do Zambeze para não desafiar as correntes dos rios durante os períodos de chuva intensa.O aumento de caudal acontece sazonalmente durante a época das chuvas, entre outubro e abril.

De acordo com o mais recente balanço do INGD, pelo menos 14 pessoas morreram e outras 53.269 foram afetadas por desastres naturais em Moçambique durante a presente época.