Moçambique. Candidato do partido extraparlamentar AMUSI pede resultados que reflitam votação nas "mesas"

Maputo, 15 out 2019 (Lusa) - O candidato do partido extraparlamentar AMUSI à Presidência da República, Mário Albino, instou hoje os órgãos eleitorais a garantirem que os resultados das eleições gerais reflitam o que vai acontecer nas "mesas de voto" e que não sejam desvirtuados.

"Que os resultados sejam os desejados [pelo eleitorado], que sejam resultados que virão das mesas de voto", disse Mário Albino, em declarações aos jornalistas, após votar na cidade de Nampula, norte de Moçambique.

A organização transparente será a chave do sucesso do processo eleitoral, assinalou Mário Albino.

Nesse sentido, prosseguiu, os órgãos eleitorais devem corresponder à afluência às urnas registada nas primeiras horas.

"A afluência do eleitorado está a ser boa, espero que a organização corresponda à essa expetativa", enfatizou.

Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos votam hoje para escolher o Presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.

As sextas eleições gerais de Moçambique contam com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais, sendo que só os três partidos com assento parlamentar no país (Frelimo, Renamo e MDM) concorrem em todos os círculos eleitorais.