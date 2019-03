Moçambique. Cólera é agora a grande ameaça

O Ciclone Idai, que levou quase tudo à frente agora deixa para trás um surto de cólera. Na cidade da Beira há mais de cem pessoas infetadas.



Depois da Beira, as autoridades de Saúde detetaram mais pessoas infetadas com cólera no distrito de Nhamatanda.



Há equipas no terreno e este sábado será feito um novo ponto da situação. Até ao momento, não há novos casos mortais confirmados, nem na Beira, nem em Nhamatanda.



A diarreia infecciosa, se não for tratada, pode matar em poucas horas e há já um plano de vacinação para 800 mil pessoas.



As duas últimas semanas foram duras - trabalho intensivo de buscas e salvamento.



À medida que vai sendo possível chegar às localidades, o número de mortos aumenta e multiplicam-se histórias de sofrimento.



As Nações Unidas estimam que nos próximos seis meses nasçam 45 mil crianças e o acesso aos cuidados de saúde é muito precário.



Até ao momento foram salvas 140 mil pessoas em Moçambique que vão continuar a precisar de ajuda. Ela está no terreno, mas o caminho é longo.