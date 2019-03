Moçambique. Cólera emerge após o período de buscas e salvamento

Na província de Sofala foram instalados nove centros de tratamento de cólera e uma campanha de vacinação que deverá começar no início da próxima semana.



Admite-se que um milhão de pessoas da província de Sofala possam ser vacinadas.



Duas semanas depois da passagem do ciclone Idai naquela região há registo de 468 mortos em Moçambique.



O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou a conclusão da fase de busca e salvamento no centro do país.



Moçambique a entrar numa nova fase depois da passagem do ciclone Idai na região centro do país.