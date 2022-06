Moçambique concorre para membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicana manifestou confiança na eleição do seu país para o Conselho de Segurança da ONU, avaliando que a experiência na luta contra o terrorismo será uma "vantagem" a seu favor.A governante destacou à Lusa que os “países amigos” têm manifestado intensão em votar em Moçambique, incluindo os cinco membros permanentes - China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos da América -, que lhe ofereceram "treino e apoio prático".Cinco Estados-membros — Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça — concorrem às cinco vagas disponíveis. Moçambique e Suíça estão entre os 62 Estados-membros da ONU – 31,9% do total de membros – que nunca fizeram parte do Conselho.Este ano, Moçambique concorre incontestavelmente ao único lugar disponível para o grupo africano.Verónica Macamo considerou que a favor do seu país está a sua experiência no combate ao terrorismo, nomeadamente em Cabo Delgado. A província moçambicana é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.", defendeu Macamo.O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, cinco permanentes e 10 não-permanentes.A eleição vai acontecer na sede da ONU, em Nova Iorque.