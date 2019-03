Moçambique. Confirmado caso mortal de cólera na Beira

RTP31 Mar, 2019, 12:08 / atualizado em 31 Mar, 2019, 12:45 | Mundo

Segue em crescendo o número de casos de cólera em território moçambicano, na sequência das cheias causadas pela passagem do ciclone Idai pelo país africano. O mesmo acontece com a malária.



Além das unidades sanitárias da Beira, onde a cólera causou a morte de uma pessoa, o Ministério da Saúde de Moçambique apresenta dados do Hospital Rural de Nhamatanda, distrito do centro do país, e do distrito do dondo.



Na província de Sofala, refere o Governo moçambicano, “estão em funcionamento sete centros de tratamento de diarreias”.



“Já estão também em funcionamento dez hospitais de campanha dos 16 previstos” na cidade da Beira, em Nhamatanda, Dondo e Búzi , lê-se numa nota do Ministério da Saúde.



(em atualização)