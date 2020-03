Moçambique contacta Etiópia devido a morte de 64 cidadãos num contentor

O Governo "tomou conhecimento da morte de 64 cidadãos encontrados num contentor, mais 14 vivos, etíopes", disse Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros, no final da reunião ordinária do órgão, em Maputo.

Segundo referiu, o Estado moçambicano contactou a embaixada da Etiópia para serem tratados os trâmites legais ligados à ocorrência.

As vítimas estavam dentro de um contentor de mercadorias carregado num camião oriundo do Maláui e intercetado num posto de controlo de peso em Mussacama, no distrito de Moatize, relataram fontes policiais à Lusa.

Agentes forçaram a abertura do contentor, depois de os sobreviventes terem começado a bater no contentor e a gritar.

"Os colegas perceberam que havia uma coisa estranha pela 01:00 (23:00 em Lisboa) ao falarem com os motoristas", disse Amélia Direito, porta-voz dos serviços provinciais de Migração de Tete.

O motorista e o ajudante do camião, que receberam 35 mil meticais (487 euros) para o transporte dos imigrantes, foram detidos pela Polícia, que continua as buscas pelo intermediário que facilitou a entrada clandestina dos imigrantes.

A fronteira de Zobuè entre Moçambique e Maláui, no distrito de Moatize, tem sido um corredor privilegiado para imigrantes ilegais que tentam chegar à África do Sul, atravessando parte de território moçambicano, em busca de melhores condições de vida.