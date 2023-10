Moçambique. Contestação popular e novos juízes levam tribunais a decisões inéditas

"Aquilo que pode estar a acontecer é algum encorajamento para uma maior independência dos tribunais", disse o analista Fernando Lima, enfatizando que "há um incentivo público a que os tribunais tomem essas posições" de reconhecimento de vícios no apuramento de resultados do escrutínio.

Lima notou que é "inédito" que vários tribunais moçambicanos tomem decisões que ordenam a anulação de todos os atos eleitorais e a repetição do escrutínio ou a recontagem de votos.

Por outro lado, criticou o facto de outros tribunais rejeitarem os recursos com fundamento em meros pressupostos processuais, evitando a análise de questões de fundo.

"Estamos também a ver que os mesmos tribunais, portanto, tribunais de nível distrital, se pronunciam como no antigamente, ou seja, arranjam todas as desculpas para não se pronunciarem sobre as questões de fundo", frisou.

Esta postura, prosseguiu, mostra que "os tribunais e os juízes também estão sob pressão" de outros poderes, principalmente em autarquias onde a diferença de votos entre os concorres é muito pequena.

Fernando Lima mostrou-se cauteloso sobre um aparente novo "ativismo judicial" nos tribunais moçambicanos, salientando que as decisões inéditas podem ser "conjunturais".

Lázaro Mabunda, docente universitário e editor do Boletim Eleitoral do Centro de Integridade Pública (CIP), organização não governamental (ONG), defendeu que há uma "nova vaga de jovens juízes" independentes do poder político e com ideias novas do Direito Eleitoral.

"Acho que há uma nova vaga de jovens juízes e estes juízes, provavelmente, não têm muito histórico de ligações políticas", declarou Mabunda.

Trata-se de uma classe de magistrados em contacto com "uma literatura jurídica atual" e que tem "o horizonte de crescer na carreira com mérito técnico-jurídico", prosseguiu.

Por outro lado, os juízes são parte da sociedade e acompanham a revolta popular causada pelos vícios que deturparam a verdade eleitoral, continuou.

"A própria justiça está a acompanhar a revolta popular em relação à governação", enfatizou.

O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), Carlos Martins, também considerou, em declarações à Lusa, que estão a emergir "tribunais menos sensíveis a questões de pressão" política.

Martins também apontou as alterações à lei eleitoral nos últimos anos como modificações que deram mais armas jurídicas aos juízes para decidirem com independência.

Apontou a remoção da obrigação de impugnação prévia junto dos órgãos eleitorais, para o desencadeamento da ação judicial, como um grande avanço, porque impede que os tribunais distritais rejeitem liminarmente os recursos contenciosos eleitorais, como acontecia antes.

Pelo menos cinco tribunais distritais já reconheceram irregularidades nas eleições autárquicas e ordenaram a repetição de vários atos eleitorais, enquanto na rua se realizam diariamente manifestações de contestação aos resultados anunciados.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país no passado dia 11, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos. A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder) foi declarada vencedora, no apuramento intermédio - fortemente contestado pela sociedade civil, observadores e oposição - em 64 autarquias.