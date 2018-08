Moçambique convida observadores internacionais para desmilitarização da Renamo

Lusa20 Ago, 2018, 12:39 | Mundo

Trata-se de um grupo de observadores internacionais composto por países com experiência em processos de desmilitarização de grupos armados, explicou o chefe de Estado moçambicano, que não avançou o nome dos países que vão compor a equipa.

Filipe Nyusi, que falava num comício popular na província de Tete, centro de Moçambique, disse que o grupo de observadores tem a missão de garantir que o processo de implementação dos consensos decorra com maior transparência e credibilidade.

"Há dias iniciámos a reintegração dos homens armados da Renamo nas Forças de Defesa De Moçambique, onde quer o Governo, quer a Renamo têm o desejo de formar um exército competente para corresponder às necessidades de defesa do país", concluiu o chefe de Estado moçambicano.

O Presidente moçambicano anunciou no passado dia 06 a assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo e a Renamo sobre a desmilitarização e a integração das forças do principal partido da oposição.

Na sequência disso, foi também anunciada a entrada em funcionamento da comissão de assuntos militares e de grupos de trabalho que vão dirigir a desmobilização, desarmamento e reintegração da Renamo, principal partido da oposição.

O atual processo negocial entre o Governo moçambicano e a Renamo arrancou há um ano, quando Filipe Nyusi se deslocou à Gorongosa, centro de Moçambique, para uma reunião com falecido líder da Renamo no dia 06 de agosto do ano passado.

Além do desarmamento e integração dos homens do braço armado do maior partido de oposição nas forças armadas, a agenda negocial entre as duas partes envolvia também a descentralização do poder, ponto que já foi ultrapassado com a uma revisão da Constituição em julho.