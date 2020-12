Moçambique. Crisis Group assinala deterioração da situação em novembro

"Em Moçambique, rebeldes islâmicos encenaram uma ofensiva em larga escala no norte, capturando a segunda capital de distrito desde agosto e deixando dezenas de mortos", aponta a organização não-governamental na sua análise mensal à evolução dos conflitos mundiais.

Recordando os acontecimentos do mês, a análise refere que, na província de Cabo Delgado, os insurgentes islâmicos levaram a cabo, entre finais de outubro e novembro, uma ofensiva no distrito de Muidumbe, assumindo o controlo da capital distrital Namacande.

À sua passagem terão matado pelo menos 50 pessoas nesta cidade e "possivelmente" centenas na área de Muatide.

De acordo com o comandante da Polícia Bernardino Rafael, citado pelo International Crisis Group, as forças de segurança retomaram o controlo de Namacande em 19 de novembro, mas os insurgentes terão regressado à cidade no final do mês, entrando em conflito com as forças de segurança.

Nos dias seguintes, os combates deslocaram-se para nordeste em direção à cidade de Mueda, onde os rebeldes terão matado 18 soldados na localidade de Ntushi.

Mais de 45 mil pessoas fugiram do distrito de Muidumbe, segundo a análise, que fala ainda de ataques à cidade de Pundanhar e às aldeias de Nanjaba e Napala, no distrito de Macomia, com relatos de raptos e mortes de civis.

Na resposta, as forças de segurança terão matado pelo menos 33 insurgentes.

Em finais de novembro, os rebeldes capturaram veleiros ao largo da costa dos distritos de Palma e Mocímboa da Praia, assinalando os primeiros casos de pirataria marítima atribuídos a estes grupos.

Na mesma análise, o International Crisis Group adianta que a "fação dissidente armada" do partido da oposição Renamo "continuou com ataques violentos no centro".

"No centro, em 03 de novembro, supostos membros da Junta Militar da Renamo (JMR), fação dissidente da Renamo, atacaram um veículo na área entre os distritos de Gorongosa e Nhamatanda na província de Sofala, ferindo dois civis", refere, ressalvando que o líder da Junta, Mariano Nhongo, negou a responsabilidade pelo ataque.

