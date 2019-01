Moçambique. Defesa de Chang alega que prisão de ex-ministro é ilegal

Lusa08 Jan, 2019, 17:22 | Mundo

O advogado Rudy Krause disse à Lusa, em contacto telefónico, que "o mandado de detenção não está em conformidade", por o pedido dos Estados Unidos "não estar completo e não ter inscrito que se pretende realizar a extradição" de Manuel Chang, que se encontra detido desde 20 de dezembro.

"Não se pode aplicar a extradição porque, simplesmente, a extradição não está no mandado de detenção pelo qual Manuel Chang foi detido", disse, salientando que "essa razão é mais do que suficiente para pedir a libertação imediata" do ex-ministro do Governo de Armando Gembuza.

Referindo que se opôs ao adiamento da decisão para quarta-feira, a pedido do Ministério Público com a alegação de pretender "verificar o que falta no processo" depois de os Estados Unidos não terem respondido a uma carta rogatória, Rudy Krause lembrou que "o Departamento de Justiça norte-americano tem de enviar documentação para sustentar o pedido de extradição".

"Tem 60 dias para o fazer, a partir de 20 de dezembro, data em que Manuel Chang foi detido em Joanesburgo", quando se preparava para viajar para o Dubai.

O pedido de extradição refere-se à investigação judicial nos Estados Unidos no âmbito das `dívidas ocultas` de Moçambique, no valor de 2.200 milhões de dólares (1.920 milhões de euros).

Este valor representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20% do total em termos absolutos e está em investigação pelas autoridades norte-americanas, por suspeitas de corrupção, que levou à detenção do antigo ministro das Finanças de Moçambique.

Além do antigo ministro das Finanças moçambicano, a investigação que está a ser realizada pela justiça norte-americana levou à detenção de outros três antigos banqueiros do Credit Suisse, em Londres, e de um intermediário libanês da armadora Privinvest.

A `dívida oculta` é a expressão utilizada para denominar os empréstimos feitos no princípio desta década a três empresas públicas: a Empresa Moçambicana de Atum (EMATUM), a Mozambique Asset Management (MAM) e a ProIndicus, três entidades tuteladas pelo Ministério da Defesa e que apresentaram projetos de segurança marítima, usando o Credit Suisse e o VTB como os parceiros financeiros.

Neste processo, foram constituídos 18 arguidos em Moçambique entre servidores públicos e outros cidadãos, indiciados da prática de crimes de abuso de cargo ou função, abuso de confiança, peculato e branqueamento de capitais, no âmbito do processo.