Moçambique. Dentro da zona de conflito, à reconquista da estrada proibida

Antes, a EN 380 era um eixo fundamental da província, mas foi tornada intransitável ao cabo de quatro anos e meio de insurgência armada, por causa dos ataques a automóveis que mataram várias pessoas e porque as pontes foram ruindo, sem haver segurança para as reparar.

Osvaldo Petersburgo, secretário de Estado da Juventude e Emprego moçambicano, foi o primeiro governante a percorrer a estrada, de novo, na sexta-feira, entre Pemba e Mueda, ao longo de cerca de 320 quilómetros - fazendo-a em sentido inverso, no sábado, testemunhou a Lusa, apesar da impossibilidade de registar imagens, por questões de segurança.

"Deu para testemunhar, por um lado, o horror da destruição", disse, e por outro aquilo que classificou como esforço das Forças de Defesa e Segurança (FDS) para "repor a normalidade".

"E as populações estão a regressar, paulatinamente. Nós, como Governo, vamos fazer a nossa parte", garantiu, preocupado sobretudo em garantir formação, meios de sustento e apoio para o emprego dos jovens.

A comitiva avançou com oito carros lotados, cerca de 30 pessoas, entre autoridades locais, equipa governamental e jornalistas.

Entre Pemba e Macomia, naquela que é considerada a zona segura da província, na parte sul de Cabo Delgado, a viagem foi feita sem presença de forças policiais ou militares.

Só de Macomia em diante é que a comitiva passou a ser liderada por um carro com seis agentes da polícia.

Macomia era e quer voltar a ser entreposto, cruzamento e ponto de encontro, bem a meio da EN 380, ponto estratégico, no centro de Cabo Delgado - que foi tomado e virado do avesso pelos insurgentes em maio de 2020, levando a uma debandada geral de que a vila ainda hoje tenta recuperar.

E se ainda agora há quem não arrisque circular até Macomia, dali para norte muito menos.

Mas a comitiva avançou e foi parando nas localidades ao longo da estrada, cada qual guardiã de capítulos desta e de guerras antigas (como a luta de libertação contra o regime colonial português): Chai, Miangaleua e cruzamento de Awasse, aquele onde está o posto de polícia alvo do primeiro ataque da insurgência, na madrugada de 05 de outubro de 2017, a par de Mocímboa da Praia.

Em Miangaleua, há três pontes por reparar e a comitiva avançou graças a desvios que as contornam e permitem ultrapassar os cursos de água.

Osvaldo Petersburgo ia parando, ia falando com militares, os únicos a ocupar aquelas povoações, de onde a população fugiu.

Sucederam-se as fotografias nos telemóveis, que ao mesmo tempo eram enviadas tanto para a Presidência da República como para parceiros, como a petrolífera Totalenergies - cujo megaprojeto de exploração de gás junto à costa, em Afungi (Palma), foi suspenso há um ano devido aos ataques.

Estar no terreno importa para demonstrar uma segurança crescente, referiu.

No cruzamento de Awasse, a comitiva seguiu para o interior, em direção a Mueda, e a partir daquele entroncamento as povoações têm gente, desde logo em Diaca (aldeia junto a Awasse).

No regresso, no sábado, a comitiva voltaria a parar em Diaca e Awasse e Petersburgo fez até um percurso a pé de cerca de 300 metros, durante o qual lhe mostraram um local onde se escondiam insurgentes.

Nova paragem na povoação de Nova Zambézia, deserta, entregue a militares, onde o governante, com polícias à frente, entrou em duas casas para ver o estado em que ficaram, assim como um local de venda informal.

Mas a paragem com memórias mais pesadas foi feita em Xitaxi, onde grupos insurgentes terão abatido cerca de 50 residentes a 08 de abril de 2020, num dos ataques mais sangrentos do conflito - um relatório oficial foi anunciado, mas nunca divulgado.

O secretário de Estado da Juventude e Emprego percorreu a zona e recebeu explicações sobre o local, antes de seguir caminho e voltar a pôr o pé em Macomia.

Gomes Acaisse, 37 anos, natural daquela vila, fugiu para a capital provincial, Pemba, devido aos ataques e voltou a Macomia em março, após anúncios de restabelecimento da segurança.

Mostra o seu espaço comercial: reabriu uma sapataria que já tinha há cinco anos, mas agora só consegue ganhar 50 meticais (cerca de 0,72 euros) por dia, contra mais de 500 meticais (7,25 euros) no período anterior aos ataques.

Ainda assim, é um mal menor, porque em Pemba não estava a conseguir "nenhuma forma" de sustentar a família.

"Acho que as pessoas estão, pouco a pouco, a regressar", disse à Lusa, sentado na sua banca, sob o olhar atento de um filho de 04 anos.

Está sempre sentado ao lado do pai, teme ficar sozinho, porque assistiu à chegada dos rebeldes num ataque a Macomia em 2021.

Eduardo Focas, 29 anos, vendedor de roupa, montou outra vez a sua banca naquela vila, mas diz que a clientela ainda não passa por ali, pelo menos como passava antes da insurgência armada.

"Conseguimos desenvolver negócio. Um pouco, mas não como antes, porque as pessoas ainda não voltaram todas e não há movimento, os carros não passam", disse a Lusa.

Osvaldo Petersburgo espera que a sua tenha sido a primeira de outras viagens num regresso à normalidade desejado.

Em Mueda, o governante entregou mais de 60 `kits` para o autoemprego no âmbito do programa Meu Kit, Meu Emprego, uma iniciativa com apoio do Banco Mundial.

O programa tem por base um período de candidaturas que tem sido aberto em diferentes distritos, apoiando os empreendedores escolhidos em cada qual com base nas melhores propostas.

Em Mueda, coração de Cabo Delgado, no planalto maconde - terra natal do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi -, foram entregues apoios para criação de emprego na área de eletricidade, fabrico de blocos, lavagem de veículos, uma gelataria, reparação de motos, culinária, processamento de milho e amendoim e outras atividades agrícolas.

"Queremos que os jovens regressem. Formar esses jovem e dar um `kit` é uma prioridade", concluiu Osvaldo Petersburgo.