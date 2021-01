Moçambique diz que encerramento de fronteiras com África do Sul terá "consequências graves"

A medida vai "provocar consequências muito graves na arrecadação de receitas para a economia", declarou Janfar Abdulai, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique.

Abdulai assinalou que o sistema ferro-portuário do sul de Moçambique depende de carga proveniente ou em trânsito para a África do Sul e o encerramento parcial das fronteiras entre os dois países vai implicar a redução de tráfego.

"Esta paralisação, de certa forma, vai afetar aquilo que é o funcionamento normal desse sistema e a consequente redução da carga que alimenta os nossos portos", sublinhou o governante.

As autoridades sul-africanas decidiram encerrar parcialmente as fronteiras com os países vizinhos, de 12 de janeiro a 15 de fevereiro, devido ao recrudescimento da pandemia de covid-19 na África Austral.

Com a medida, apenas é permitida a entrada ou saída de mercadorias, doentes para atendimento médico urgente, o retorno dos cidadãos do país, residentes permanentes ou outros com visto válido, diplomatas e estudantes estrangeiros.