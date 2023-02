Moçambique. Empresa mineira evacuada e operação suspensa

"Pouco antes da meia-noite de domingo, ocorreu um ataque atribuído a insurgentes na aldeia de Nairoto, na província de Cabo Delgado, em Moçambique", anunciou em comunicado.

A aldeia está aproximadamente a 15 quilómetros a sudoeste da mina da empresa Nairoto Resources Limitada (NRL), em que Gemfields detém 75%.

"Como consequência, a NRL iniciou o processo de evacuação", com a saída "de funcionários operacionais e empreiteiros, pelo que as operações no local cessaram", descreveu.

A Gemfields tem outra mina participada na zona, que continua a trabalhar.

Nairoto fica aproximadamente a 83 quilómetros a norte da Montepuez Ruby Mining (MRM), em que a marca britânica também detém 75%.

Em Montepuez, "não há impacto nas operações", referiu no comunicado.

"A Gemfields, a MRM e a NRL consideram a saúde e a segurança dos seus funcionários e empreiteiros como a sua maior prioridade e mantêm-se em contacto regular com as autoridades governamentais", concluiu o comunicado.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.