Moçambique. Entidades políticas e religiosas continuam a recusar intervenção externa

Se por um lado os líderes religiosos e políticos continuam a recusar a entrada de militares estrangeiros no país, por outro lado a segurança das populações no local não está assegurada.



Há também a questão dos interesses geoestratégicos: a Total suspendeu todos os investimentos numa zona rica em gás natural devido aos problemas de segurança.



É um abalo para o tecido económico e social da região, uma vez que várias outras empresas subcontratadas estão já a fazer as malas na sequência dessa decisão.



Há ainda o receio de que o conflito no norte de Moçambique alastre a outros países da África Austral.