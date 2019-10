Moçambique. Filipe Nyusi reeleito Presidente com 73% dos votos

A Frelimo e o atual Presidente de Moçambique foram os grandes vencedores das eleições gerais do país com 73% dos votos. Os partidos da oposição não reconhecem a vitória e boicotaram o anúncio dos resultados oficiais. A reportagem é do Correspondente da RTP em Moçambique.