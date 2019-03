Moçambique. Habitantes de Búzi sem espaços para se refugiarem

Foto: Siphiwe Sibeko - Reuters

Graça Machel, ativista moçambicana, e Henrietta Fore, diretora executiva da UNICEF, apelaram este sábado para que seja fornecida ainda mais ajuda, frisando a necessidade de meios aéreos que consigam alcançar as regiões onde as vias terrestres estão inundadas.



Lembraram ainda que, quando as águas começarem a baixar e o calor aumentar, será elevada a probabilidade de eclodirem doenças como a cólera ou a malária, às quais as crianças são mais suscetíveis.