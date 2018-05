Partilhar o artigo Moçambique. Líder do grupo de contacto para a paz diz que é "momento da reconciliação" Imprimir o artigo Moçambique. Líder do grupo de contacto para a paz diz que é "momento da reconciliação" Enviar por email o artigo Moçambique. Líder do grupo de contacto para a paz diz que é "momento da reconciliação" Aumentar a fonte do artigo Moçambique. Líder do grupo de contacto para a paz diz que é "momento da reconciliação" Diminuir a fonte do artigo Moçambique. Líder do grupo de contacto para a paz diz que é "momento da reconciliação" Ouvir o artigo Moçambique. Líder do grupo de contacto para a paz diz que é "momento da reconciliação"

Tópicos:

Moçambique Nyusi, Resistência, Serra, Suíça,