Moçambique. Líder dos veteranos da guerra colonial exorta grupo a juntar-se ao combate

O secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACCLIN), que congrega os veteranos moçambicanos da guerra anticolonial, exortou hoje o grupo a ajudar as forças governamentais no combate aos grupos armados no norte do país.