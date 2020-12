Moçambique. Ministro da Defesa reitera a homólogo português pedido de apoio internacional

A posição é expressa num comunicado sobre o encontro mantido hoje, em Maputo, entre os dois titulares da pasta da Defesa, mas sem mais detalhes sobre qualquer eventual parceria com Portugal para aquela província.

"Jaime Neto reiterou o pedido de apoio feito à União Europeia (UE) e agradeceu a resposta pronta de total disponibilidade em prestar assistência ao país, concretamente na província de Cabo Delgado, no combate ao terrorismo e apoio às populações", lê-se no comunicado do Ministério da Defesa moçambicano.

O setor de Defesa "continua a cooperar com parceiros internacionais, com destaque para Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), para fazer face à instabilidade prevalecente nalgumas áreas e às ações terroristas ", acrescenta.

Além destas duas referências à região que está sob conflito, o comunicado aborda a cooperação bilateral e no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Na reunião, o ministro moçambicano indicou a Gomes Cravinho que "um dos grandes desafios das Forças Armadas e Defesa de Moçambique (FADM) passa pela formação e capacitação do seu capital humano".

Neste âmbito, os dois governantes fizeram uma avaliação positiva do programa quadro 2018-2021, classificando a formação "como pilar base da cooperação".

"Moçambique considera importante a continuação do investimento nesta área, com benefícios mútuos", destacou, referindo que "a Cooperação Técnico Militar, de modo geral, contribui para que as FADM adquiram autossuficiência pedagógico-científica militar".

O ministro da Defesa de Moçambique reafirmou ainda o interesse do país em contribuir para a elaboração do suporte legal com vista à participação conjunta das forças armadas da CPLP em missões internacionais de paz ou humanitárias.

A visita do ministro da Defesa português a Moçambique decorre até sexta-feira e inclui na quinta-feira a visita a instalações militares, sem acesso a jornalistas, explicou à Lusa fonte do Governo moçambicano.

A violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, está a provocar uma crise humanitária com cerca de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

A província está desde há três anos sob ataque de insurgentes e algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico desde 2019.