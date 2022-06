Moçambique. Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral diz que matou "terroristas" em Macomia

Militares da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e do Governo moçambicano abateram um número não especificado de terroristas e feriram outros no dia 09, numa ofensiva contra grupos armados em Cabo Delgado, norte do país, foi hoje anunciado.