Moçambique. MP recusa queixa da Renamo contra juízes do Constitucional

"No que se refere ao excesso de poder e abuso de cargo ou função, importa fazer referência que os participados, enquanto juízes conselheiros do Conselho Constitucional e servidores públicos, agiram no exercício de suas competências constitucionais legais, em obediência ao princípio de livre convicção do juiz", lê-se num comunicado divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) interpôs em 29 de novembro uma participação criminal contra a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia da Luz Ribeiro, e outros seis juízes conselheiros daquele órgão, alegando a "prática de ilícitos criminais no exercício de suas funções".

A PGR recorda que a Renamo requereu "a instauração de procedimento criminal" contra aqueles juízes conselheiros, alegando que "validaram os resultados eleitorais com recurso a documentos que apresentavam fortes indícios de falsidade", aludindo a atas e editais da votação autárquica de 11 de outubro.

Contudo, a PGR concluiu que, relativamente às denúncias de falsificação das atas e editais, e uso de documentos falsos, a Renamo, "antes da participação ao Ministério Público fez uso de meio processual próprio e em fórum próprio e momento oportuno", ao recorrer ao Conselho Constitucional, "apresentando os documentos impugnados, para ajuizamento, como incidente de falsidade documental".

"Na sequência, o Conselho Constitucional negou provimento ao recurso com o fundamento de não ter aferido quaisquer indícios de falsidade das atas dos editais apresentados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE)", lê-se ainda na comunicação da PGR.

"Tendo havido decisão do Conselho Constitucional sobre o assunto, o Ministério Público não pode se pronunciar, visto que aquele órgão decide em última instância, não havendo lugar à nova apreciação", acrescenta.

"Nestes termos, o Ministério Público julgou improcedente a participação por falta de fundamento legal e ordenou o seu arquivamento", conclui.

"Tem de haver responsabilização desses sete senhores que compõem o plenário do Conselho Constitucional", referiu aquando da interposição desta queixa-crime Venâncio Mondlane, que foi candidato da Renamo à autarquia de Maputo, frisando que o órgão "usurpou funções da Assembleia da República para invalidar, sem fundamento, decisões que os tribunais tomaram", extravasando o seu campo de atuação e competências.

O maior partido da oposição moçambicana não reconheceu os resultados das eleições autárquicas e reclamou vitória nas principais cidades do país, incluindo Maputo, com base na contagem paralela das atas e editais originais, levando a dezenas de manifestações, alegando fraude.

A Renamo apresentou ainda queixas-crime contra membros do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e contra outros 17 membros da CNE, entre os quais o presidente do órgão, Carlos Matsinhe.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder), acabou por ser declarada vencedora em 60 das 65 autarquias que foram a votos, enquanto a Renamo ficou com quatro (metade das anteriores) e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) manteve o município da Beira.