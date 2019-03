Moçambique. Número de mortos aumenta para 446

RTP24 Mar, 2019, 08:50 / atualizado em 24 Mar, 2019, 10:18 | Mundo

O número de mortos tem vindo a aumentar à medida que o nível das águas baixa e é possível chegar a mais locais. No sábado, as autoridades registavam a morte de 417 pessoas.







O novo balanço aponta agora para a morte de, pelo menos, 447 pessoas. O ministro do Ambiente, responsável pelas operações no terreno, revelou ainda que há 531 mil pessoas afetadas pela catástrofe.







O ministro alertou ainda para os problemas que se adivinham. "É importante termos consciência de que vamos ter cólera, malária, já temos filária, e vai haver diarreias. O trabalho está a ser feito para mitigar" os surtos, destacou hoje em conferência de imprensa no centro de operações de socorro instalado no aeroporto da Beira.



As águas estagnadas que inundam toda a região deverá potenciar a propagação de doenças numa altura em que escasseia a água potável e há 109.000 pessoas deslocadas e albergadas em condições sanitárias deficientes nos centros de acolhimento temporários.



"A prioridade nas próximas semanas é evitar a eclosão de doenças", referiu Celso Correia.



A estratágia inclui a instalação de centros de tratamento - habitualmente instalados em zonas de surto para conter e tratar doentes - e distribuição de equipas médicas por todo o território afetado.



"Ontem já conseguimos distribuir médicos e unidades para fazer vigilância" em vários locais, beneficiando da melhoria das condições meteorológicas e da descida das águas.





A estrada que liga a cidade Beira a Maputo, deve reabrir este domingo. A Nacional 6 foi destruída pelas chuvas e pelas correntes de lama. Estava intransitável há mais de uma semana, desde que o Ciclone Idai atingiu o país.



As organizações humanitárias esperam conseguir fazer chegar mais facilmente a ajuda a quem precisa. Há vários camiões carregados com produtos de primeira necessidade a caminho da cidade da Beira. O transporte tem sido feito por via aérea, mas com menos carregamentos.



De Portugal, parte este domingo mais ajuda. Uma segunda equipa da AMI parte para Moçambique, ao final da tarde, para se juntar aos elementos que já estão a trabalhar no terreno.



As Nações Unidas alertam que no cenário de catástrofe aumenta o risco de epidemias. Por isso, a ONU elevou o nível de emergência nos países afetados pelo Ciclone Idai.



Portugueses repatriados



Seis portugueses vão ser repatriados a partir da cidade da Beira, por problemas de saúde. O Governo português disponibilizou um avião para transportar os portugueses que queiram regressar e também para outras pessoas que queiram deixar a Beira. Para já são seis portugueses e um guineense, que também tem nacionalidade portuguesa, a embarcar no avião que parte ao fim da manhã.