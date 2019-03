Moçambique. Número de vítimas mortais do Idai sobe para 501

Carlos Santos Neves - RTP30 Mar, 2019, 10:40 / atualizado em 30 Mar, 2019, 11:30 | Mundo

Com este balanço do centro de operações de socorro, instalado na cidade da Beira, o número de vítimas mortais aumenta em oito face a sexta-feira.Aterrou este sábado em Moçambique o avião com um hospital de campanha do INEM. Serão 28 os elementos a operar nesta estrutura.





No conjunto dos três países atingidos pela catástrofe do ciclone Idai - Moçambique, Zimbabué e Malawi - morreram pelo menos 746 pessoas.



A violência dos ventos e das chuvas do Idai abateu-se sobre a província moçambicana de Sofala a 14 de março. A subsequente subida das águas dos rios Búzi e Púnguè inundou localidades inteiras e devastou grande parte da cidade da Beira, capital provincial.



Decorridas mais de duas semanas desde a passagem do ciclone, as autoridades moçambicanas têm registo de 501 mortos e 1523 feridos. Foram afetadas, ao todo, 1,85 milhões de pessoas.



O número de habitações com danos ou completamente destruídas ascende a 99.317. Foram atingidos 669.903 hectares de colheitas.



No Zimbabué, onde a tempestade chegou a 16 de março, as autoridades locais referem 185 mortos. As Nações Unidas avançam, todavia, com um balanço de 259 vítimas mortais e 200 feridos. O Idai fez ainda 60 mortos e 672 feridos no Malawi.

Cólera. “Prontidão máxima”

As autoridades moçambicanas e as equipas médicas internacionais continuam a debater-se com a disseminação da cólera na cidade da Beira, onde o número de casos subiu nas últimas horas para 271.



Só entre quinta e sexta-feira foram detetados 132 casos, dos quais 90 no bairro da Munhava, o mais populoso da cidade. Os primeiros cinco foram reportados na quarta-feira. Por agora, não há ainda notícia de mortes confirmadas por cólera.



“Estamos em prontidão máxima do ponto de vista da vigilância”, garantiu o diretor nacional de Assistência Médica de Moçambique, Ussene Isse.



Estas medidas de vigilância, explicou o mesmo responsável, estão a ser estendidas a outros locais da região centro do país.



A ONU prepara-se para pôr em marcha, a partir da próxima quarta-feira, um programa de vacinação oral contra a cólera na região. Está prevista a administração de 900 mil unidades.



Paralelamente, foi implementada na Beira uma campanha de vacinação destinada à comunidade portuguesa – um programa dotado de mais de 600 unidades e que envolveu a equipa médica do Exército integrada na Força de Reação Imediata, de acordo com uma nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas.



c/ Lusa