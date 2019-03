Moçambique. Número de vítimas mortais sobe para 242

RTP21 Mar, 2019, 17:16 / atualizado em 21 Mar, 2019, 21:09 | Mundo

A atualização do balanço foi feito pelo chefe da região da África Austral do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, que anunciou que o governo moçambicano atualizou o número de vítimas mortais no país.



Depois da passagem do ciclone Idai que devastou quase a totalidade da cidade da Beira, são já 242 vítimas mortais em Moçambique, um número que deverá subir nos próximos dias.







As instituições de cariz humanitário avançam que os dados são preliminares e vão continuar a aumentar. Na cidade da Beira, existem milhares de pessoas que se encontram deslocadas e esperam por resgate.

Portugal envia C-130 para prestar auxílio





Portugal já mobilizou equipas para viajarem para Moçambique para prestar auxílio aos milhares de pessoas que se encontram deslocadas e à espera de salvamento.





Augusto Santos Silva anunciou a ida de um avião C-130, com um grupo de militares. Em coordenação com a Proteção Civil, vão fazer parte das operações de resgate. Serão enviados também mantimentos, como camas, tendas e medicamentos.







Na cidade da Beira já se encontra José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que transmitiu a solidariedade de Portugal ao governo moçambicano. Num encontro com Celso Correia, ministro da Terra e Planeamento de Moçambique, o secretário de Estado informou também que está a caminho uma equipa especialista em resgates e ouviu as queixas da comunidade portuguesa na Beira.



Os portugueses presentes na cidade pediram a criação de linhas de crédito, um pedido expresso numa carta assinada por 51 cidadãos, a maior parte empresários.



Entre os principais pedidos está que Portugal indique uma força especial para garantir a proteção dos portugueses na Beira e ainda a criação de uma linha de crédito que os possa apoiar em casos urgentes e no esforço de reconstrução que se segue.



No encontro, a comunidade pediu maior presença do consulado português, que acusou de pouco ou nada ter feito para a ajudar.

Idai deixa rasto de destruição

Na última quinta-feira, o ciclone Idai atingiu o território de Moçambique deixando atrás de si um rasto de destruição. A ONU considerou que a tempestade foi a pior de sempre a passar pelo hemisfério sul e falou em “devastação incrível”.



Quase 1300 quilómetros quadrados de Moçambique foram afetados, sendo as províncias de Sofala, Manica, e Zambézia as mais afetadas, de acordo com dados recolhidos pelo programa europeu Copernicus.



Só em Sofala, a área inundada corresponde a 122 mil campos de futebol. Devido à magnitude dos estragos causados, a comunidade internacional tem-se mobilizado para ajudar os países afetados.



Esta quinta-feira, a União Europeia, pelas palavras de Federica Mogherini, voltou a afirmar que quer ajudar Moçambique, garantindo mobilização total.



"Moçambique tem de saber que a UE e eu pessoalmente, nós pessoalmente, estaremos totalmente mobilizados para os acompanhar passo a passo e para ajudar o país a recuperar desta tragédia terrível, terrível (...) Estamos lá para os apoiar com toda a nossa energia e com todos os nossos recursos, também de uma forma coordenada com os Estados-membros. E quero agradecer a Portugal pelo que já tem feito", disse Mogherini.



Cabo Verde anunciou que está disposto a ajudar e que vai doar mais de 170 mil euros.

Na última quinta-feira, o ciclone Idai atingiu o território de Moçambique deixando atrás de si um rasto de destruição. A ONU considerou que a tempestade foi a pior de sempre a passar pelo hemisfério sul e falou em “devastação incrível”.Quase 1300 quilómetros quadrados de Moçambique foram afetados, sendo as províncias de Sofala, Manica, e Zambézia as mais afetadas, de acordo com dados recolhidos pelo programa europeu Copernicus.Só em Sofala, a área inundada corresponde a 122 mil campos de futebol. Devido à magnitude dos estragos causados, a comunidade internacional tem-se mobilizado para ajudar os países afetados.Esta quinta-feira, a União Europeia, pelas palavras de Federica Mogherini, voltou a afirmar que quer ajudar Moçambique, garantindo mobilização total."Moçambique tem de saber que a UE e eu pessoalmente, nós pessoalmente, estaremos totalmente mobilizados para os acompanhar passo a passo e para ajudar o país a recuperar desta tragédia terrível, terrível (...) Estamos lá para os apoiar com toda a nossa energia e com todos os nossos recursos, também de uma forma coordenada com os Estados-membros. E quero agradecer a Portugal pelo que já tem feito", disse Mogherini.Cabo Verde anunciou que está disposto a ajudar e que vai doar mais de 170 mil euros.

O governo do Zimbabué também atualizou o balanço de mortes que vai já nos 139 e 189 desaparecidos. No Malawi registam-se 56 mortes e mais de 170 feridos. Assim, o número total de vítimas mortais nos três países é superior a 430 mortos, números avançados pelos governos de Moçambique, Zimbabué e Malawi.