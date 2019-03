Moçambique. Número de vítimas mortais sobe para os 242

RTP21 Mar, 2019, 17:16 / atualizado em 21 Mar, 2019, 17:27 | Mundo

A atualização do balanço foi feito pelo chefe da região da África Austral do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU que anunciou que o governo moçambicano atualizou o número de vítimas mortais no país.



Depois da passagem do ciclone Idai que devastou quase a totalidade da cidade da Beira, são já 242 vítimas mortais em Moçambique, um número que deverá subir nos próximos dias.



O governo do Zimbabué também atualizou o balanço de mortes que vai já nos 139 e 189 desaparecidos. No Malawi registam-se 56 mortes e mais de 170 feridos.



Assim, o número total de vítimas mortais nos três países é superior a 430 mortos, números avançados pelos governos de Moçambique, Zimbabué e Malawi.





As instituições de cariz humanitário avançam que os dados são preliminares e vão continuar a aumentar.





(em atualização)