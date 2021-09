Moçambique. ONG pede processos disciplinares contra antigos diretores da "secreta"

"Os agentes do Serviço de Informações e Segurança do Estado [SISE] implicados na contratação ilegal e gestão danosa das dívidas ocultas nunca foram sujeitos a processos disciplinares, não obstante haver bastantes evidências de que se serviram da sua posição profissional para lesarem o Estado. Pesa contra alguns deles o crime de abuso de cargo", refere uma análise que o CIP divulgou.

O CIP diz ter apurado que o SISE não instaurou processos disciplinares contra o antigo diretor-geral da "secreta" Gregório Leão nem contra o ex-diretor da Inteligência Económica António Carlos do Rosário ou contra o antigo diretor de Estudos e Projetos Cipriano Mutota, em relação à sua conduta no caso das dívidas ocultas.

"Este facto [a ausência de processos disciplinares] é do conhecimento da Procuradoria-Geral da República, a guardiã da legalidade", diz o texto.

Além da falta de responsabilização civil, preocupa o CIP a possibilidade de os agentes e funcionários do Estado que delapidaram o erário público no contexto da contratação das dívidas ocultas estarem a auferir salários, "como se de agentes e funcionários exemplares e íntegros se tratassem".

"O CIP, organização da sociedade civil que desde cedo exigiu a responsabilização das pessoas implicadas na contratação e gestão ilegal das dívidas ocultas, entende que a abertura do processo judicial e o efetivo julgamento do caso das dívidas ocultas é um grande ganho do povo moçambicano", considera a organização.

A organização assinala que o Governo deve informar a sociedade sobre a situação disciplinar dos agentes do SISE e de todos os funcionários e agentes do Estado cuja conduta contribuiu para a materialização das dívidas ocultas.

"Do ponto de vista legal, o procedimento disciplinar é independente do procedimento criminal e a sua instauração não depende de existência de uma sentença condenatória com trânsito em julgado", observa o CIP.

Por outro lado, o regime especial do SISE não protege os seus oficiais de processos disciplinares quando praticam atos ilegais de interesse individual contra o Estado e contra os cidadãos.

Os três antigos diretores do SISE são parte dos 19 arguidos acusados pelo Ministério Público moçambicano de terem recebido subornos pagos através do dinheiro das dívidas ocultas.

O Ministério Público acusa os 19 arguidos das dívidas ocultas de se terem associado em "quadrilha" para delapidarem o Estado moçambicano e deixar o país "numa situação económica difícil".

A conduta, prosseguiu, prejudicou o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) - valor apontado pelo Ministério Público e superior aos 2,2 milhões de dólares até agora conhecidos no caso - angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.