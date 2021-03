Moçambique. Organizações humanitárias continuam fora de alguns distritos

"Os distritos no norte e leste [de Cabo Delgado] ainda têm muitos problemas de acesso do ponto de vista logístico, agravados agora pela época da chuva e também por problemas de segurança", referiu Myrta Kaulard.

Segundo o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre constrangimentos e insegurança na região, os distritos de Mocímboa da Praia e Muidumbe, bem como partes dos distritos de Palma, Macomia e Quissanga, "permanecem inacessíveis para parceiros humanitários devido à insegurança".

"Houve uma redução no número de incidentes relacionados com o conflito armado em Cabo Delgado nas primeiras três semanas de janeiro", mas no final do mês e em fevereiro foram relatados novos ataques, disse.

Myrta Kaulard referiu que há um trabalho conjunto "com as instituições moçambicanas para ver como, pouco a pouco" se pode ter acesso aqueles distritos, reconhecendo que alguns vivem "situações preocupantes" devido às incursões de grupos armados.

Os esforços em curso para garantir segurança para as equipas humanitárias estão a resultar nalguns "progressos", mas "ainda temos de fazer mais", disse Kaulard, reconhecendo que a "natureza da situação" é complexa.

A coordenadora residente da ONU realçou que as necessidades de apoio têm crescido numa altura em que "a crise de saúde é muito forte", apontando a existência de riscos acrescidos para propagação de cólera e malária.

A cólera é uma doença diarreica que pode provocar a morte e que se dissemina de forma mais ampla durante a época das chuvas.

Por outro lado, o mosquito transmissor da malária torna-se numa ameaça mais grave porque "os deslocados não têm algo tão simples como redes mosquiteiras", concluiu.

Os ataques de grupos armados começaram em 2017 e o conflito com forças moçambicanas prossegue, sendo que a origem e motivações dos agressores continua por esclarecer - alguns ataques foram reivindicados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, mas delimitados entre junho de 2019 e novembro de 2020, deixando o debate aberto.

A crise humanitária resultante inclui 670 mil deslocados e mais de dois mil mortos, numa região identificada há anos como parte de rotas do tráfico internacional de droga, pedras preciosas, madeira e outros recursos.

Cabo Delgado é também a região onde avança o maior investimento privado de África para extração de gás natural.