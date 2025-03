Moçambique. Partidos assinam acordo para travar a crise pós-eleitoral

É o caso da Renamo, do Podemos, ou do Movimento Democrático de Moçambique.Através do diálogo político vão ser realizadas reformas do Estado para tentar responder às reivindicações da oposição.Ausente da assinatura deste acordo, em Maputo, estará Venâncio Mondlane, o segundo candidato mais votado nas presidenciais de Outubro do ano passado.

Mondlane desvaloriza o acordo por entender que o poder do presidente de Moçambique não é legítimo e explica que "a origem de tudo isto é roubo de votos e da legitimidade popular".







O candidato presidencial, que é seguido por milhares de moçambicanos, nunca aceitou os resultados e questiona a validade deste acordo.