Moçambique pode ser condenado à pobreza alerta Tony Blair

Num prefácio a um relatório intitulado "Uma Transição Justa para África: Defesa de um Caminho Justo e Próspero para Zero Emissões", Blair alertou para as consequências do fim do financiamento a energia produzida a partir de gás natural.Se países com rendimento elevados "limitarem as oportunidades de desenvolvimento, por exemplo, suspendendo o financiamento para energia gerada a partir do gás, sem fazer provisões para alternativas igualmente acessíveis, correm o risco de condenar os países à contínua pobreza e insegurança alimentar".Um efeito indesejado, acrescenta o antigo governante, poderá ser o recurso dos países africanos a financiamento de outros países menos preocupados com o ambiente e as alterações climáticas.", lamenta.Blair defende que os países mais ricos devem não só assumir a maior parte da redução dos gases com efeito de estufa para combater o aquecimento global, mas também aumentar significativamente o financiamento associado à adaptação e proteção dos países em desenvolvimento contra o impacto das alterações climáticas.Moçambique é destacado no estudo publicado pelo Instituto Tony Blair para a Transformação Mundial como um caso emblemático, pois as reservas de gás natural no norte do país representam um potencial para o desenvolvimento económico e social do país.", escrevem os autores.Embora parte do gás natural extraído, o que não deverá acontecer antes de 2026, esteja destinado ao consumo doméstico, referem, a maior parte será exportada e ajudará outros países a dependerem menos de fontes de energia mais poluidoras, como o carvão e petróleo.", acrescentam.