Moçambique. População em fuga após ataque em Mocimboa da Praia

O ataque dos rebeldes começou por volta das 20:00 (19:00 em Lisboa), tendo motivado a fuga dos residentes.

"Awasse está a ser atacado, toda a gente fugiu, é triste", disse uma fonte a partir da mata.

As fontes relataram que não se sabe ao certo de que lado os rebeldes provinham, adiantando que se ouviram disparos de forma indiscriminada, colhendo de surpresa a comunidade e as Forças de Defesa e Segurança.

"Só ouvimos disparos em todo o lado, ninguém imaginava ou estava à espera, tudo foi rápido", disse também, pedindo anonimato, uma fonte em fuga.

Não há relatos de vítimas mortais, mas a invasão dos rebeldes teve a resposta das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas, posicionadas no local que serve do entroncamento entre os distritos de Mocimboa da Praia e Mueda, mais a norte de Cabo Delgado, adiantaram as fontes.

"Não sei se há mortes, mas eu consegui fugir com toda minha família", lamentou outra fonte.

Não é a primeira vez que os insurgentes atacam a comunidade de Awasse, no distrito de Mocimboa da Praia, localizada ao longo da estrada nacional EN380, a quase 300 quilómetros da cidade de Pemba.