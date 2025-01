Moçambique. Portugal apela a Mondlane para que seja "fator de reconciliação"

"Agora, naturalmente, com o anunciado regresso a território moçambicano do candidato presidencial Mondlane, o apelo que fazemos é que ele possa ser também um fator de estabilização, de pacificação e de reconciliação nacional", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, falando à margem da sessão de abertura do Seminário Diplomático, em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Rangel indicou que ainda "está em avaliação" a eventual ida do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no próximo dia 15, à cerimónia de posse de Daniel Chapo, vencedor declarado das eleições presidenciais de Moçambique, um resultado contestado por Mondlane e os seus apoiantes, que se têm manifestado nas ruas há mais de dois meses, em protestos que já causaram quase 300 mortos.

Venâncio Mondlane, que está fora de Moçambique, alegando questões de segurança, desde 21 de outubro, quando foram desencadeadas as manifestações pós-eleições de 09 de outubro, anunciou este domingo que regressa à capital moçambicana, através do aeroporto internacional de Maputo, às 08:05 locais (06:05 de Lisboa) de quinta-feira, 09 de janeiro.