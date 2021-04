Moçambique. Portugal aposta na formação para retirar jovens de "comportamentos desviantes"

Numa visita realizada hoje ao Instituto de Formação Profissional, Estudos Laborais Alberto Cassimo, em Pemba, António Costa Moura apresentou o projeto Mais Emprego, financiado pela União Europeia, que inclui um envelope financeiro de 4,2 milhões de euros e que visa a formação a jovens moçambicanos, procurando "apoiar a integração profissional" e evitar "comportamentos desviantes".

Nos últimos anos, vários ataques têm sido desencadeados por extremistas islâmicos, que têm recrutado jovens entre as comunidades locais, e levaram a petrolífera francesa Total a suspender as operações de construção do complexo de exploração de gás natural de Afungi (perto de Palma), um investimento de 20 mil milhões de euros onde Moçambique aposta o seu futuro.

João Massingue, delegado do Instituto de Formação Profissional, Estudos Laborais Alberto Cassimo, considerou, no final da visita, que este programa é um "alívio" para os jovens poderem "arcar com as despesas da formação".

"Nós olhamos com muito otimismo e com muita simpatia" para este projeto, afirmou Massingue, que alertou para a "especificidade dos jovens que saem das zonas remotas" e que necessitam de apoio para a integração num "mercado muito competitivo", procurando retirá-los de outras "tentações".

No encontro com os jornalistas após a visita, o diplomata anunciou também um apoio de 250 mil euros às organizações não-governamentais (ONG) portuguesas Helpo e Oikos que atuam na província de Cabo Delegado, palco de vários ataques terroristas que causaram milhares de mortos e deslocados.

Para Costa Moura, este apoio público de Portugal constitui um sinal de "solidariedade do povo português para com o povo moçambicano".

"Hoje mesmo, através do Instrumento de Resposta Rápida para a Ação de Emergência, o Governo português, a Cooperação portuguesa, decidiu atribui um apoio financeiro no montante global de 250 mil euros a duas organizações não governamentais portuguesas que estão a atuar na província de cabo delgado", afirmou o diplomata, que visita a capital da província, um mês após o ataque à vila de Palma, no extremo norte do país.

Em causa estão projetos da Helpo, que apoia "mais de 75 mulheres grávidas, 450 famílias e sete mil crianças", em áreas como "segurança alimentar" ou "diagnóstico de subnutrição".

Já o projeto da Oikos visa "apoiar pessoas deslocadas pelo conflito em Palma na retoma de rotinas de higiene" e outros cuidados. No total, explicou, são dados apoios a 1800 famílias deslocadas e a 1350 famílias de acolhimento que recebem compatriotas fugidos de Palma e de outras zonas ameaçadas.

Na visita a Pemba, o embaixador reuniu-se hoje também com os dirigentes da comunidade islâmica na província.

A reunião com a comunidade islâmica visou "partilhar as perspetivas em relação às principais necessidades, anseios e preocupações da província", num "ato de respeito" para com a religião maioritária na região.

Após a reunião, o diplomata foi informado de vários projetos sociais no terreno promovidos pela comunidade.

"Há pontos de encontro entre estas ações que estão a ser desenvolvidas e alguns projetos humanitários que algumas ONG portuguesas estão a fazer", pelo que será possível "desenvolver sinergias no terreno".

Comanda Momade, vice-presidente da Comunidade Islâmica de Cabo Delgado, agradeceu a visita do embaixador português, tendo-se limitado a referir que a reunião visou "discutir situações sociais" na província, procurando refletir sobre ações a tomar no futuro.