Moçambique. PR promete preservar integridade de cada ponto recuperado

"Preservaremos a nossa independência, mantendo Moçambique como um país soberano na sua plenitude territorial, uno e indivisível", declarou Filipe Nyusi, falando a populares em Palma, durante uma cerimónia simbólica de reabertura das instalações do banco Millennium BIM, um dos maiores do país e que é maioritariamente detido pelo português BCP África (grupo Millennium BCP).

Palma foi alvo de um dos mais mediáticos ataques protagonizados pelos rebeldes que aterrorizam a província de Cabo Delgado há quase seis anos, quando em 24 de março de 2021 os insurgentes invadiram a sede daquele distrito, tendo provocado dezenas de mortos e feridos, bem como a fuga de milhares de pessoas.

Segundo Filipe Nyusi, os esforços das forças governamentais, com o apoio de membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do Ruanda, devolveram a tranquilidade a vários pontos recuperados, com destaque para o distrito de Palma.

"Hoje a vila de Palma apresenta alguma estabilidade em relação à ameaça terrorista que a assolava. Contudo, não vacilaremos para defender esta parcela do nosso país. Estamos prontos para reconstruir e expandir com novas construções, à medida que recuperarmos o tempo perdido", frisou Filipe Nyusi, destacando a importância da vigilância entre as comunidades.

"Continuem a ajudar-nos para definitivamente isolarmos este grupo", frisou o chefe de Estado, apelando aos moçambicanos que estão do lado dos rebeldes para voltarem à consciência.

Palma acolhe o projeto de exploração de gás natural liderado pela TotalEnergies, o maior investimento privado em África (da ordem dos 20 mil milhões de euros), entretanto suspenso devido à insegurança na região.

A província de Cabo Delgado enfrenta há quase seis anos uma insurgência armada, com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência armada levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do SADC e do Ruanda, libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novos ataques isolados a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com Alto-Comissariado das Nações Unidas para pós Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.