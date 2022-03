Moçambique. Presidente Nyusi relata invasão numa ilha ao apelar a apoio contra terrorismo

"Os meus jovens [militares] estão a combater na ilha de Matemo, porque os terroristas tentaram se infiltrar, mas estão a levar bem", referiu Filipe Nyusi, ao discursar durante um jantar na sua residência oficial no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo.

As Forças de Defesa e Segurança (FDS) estão presentes naquela ilha do arquipélago das Quirimbas, procurando evitar que insurgentes se misturem com a população local, mas sem mais informação disponível sobre a situação em Matemo.

Filipe Nyusi falou da investida ao renovar um pedido de apoio.

"Temos plena consciência de que a vitória completa ainda está por conquistar", tendo em conta "a natureza difusa e o rosto invisível dos terroristas, suas motivações, fontes de financiamento e ligações", disse.

"Renovamos o apelo à comunidade internacional no sentido de continuar a apoiar os esforços de Moçambique" e dos contingentes do Ruanda e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) "na frente de combate" para "erradicar" a violência armada o quanto antes, acrescentou.

O objetivo imediato passa pelo "regresso das populações às zonas de origem", de onde fugiram por causa dos ataques, a par da "normalização sustentável da vida nos distritos afetados" pela insurgência.

O apelo é o mesmo que Filipe Nyusi já levou nos últimos meses à União Africana (UA) e União Europeia (UE), em busca de financiamento para a manutenção da ofensiva militar conjunta.

Um apelo que também fez hoje durante um encontro bilateral com Marcelo Rebelo de Sousa - detalhando que, além de treino, é necessário equipar as tropas -, e que o Presidente português admitiu fazer sentido, complementando o que já tem sido feito ao nível da formação.

"Temos há muito uma cooperação militar intensa e profícua", disse Marcelo ao discursar antes do jantar de hoje.

"Portugal aqui está, bilateralmente e no quadro da UE, para garantir a vitória contra o terrorismo, para contribuir para um futuro mais livre, solidário e pacífico", sublinhou.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 859 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a SADC permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques nalguns distritos usados como passagem ou refúgio temporário.

O jantar de hoje na residência oficial do Presidente moçambicano, no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo, fez parte do programa da visita oficial de quatro dias de Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique, que decorre até domingo.

No jantar participou também o príncipe Rahim Aga Khan, filho do líder espiritual dos ismaelitas, antecipando um evento no sábado em que os dois chefes de Estado vão inaugurar a Academia Aga Khan em Moçambique.