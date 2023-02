Moçambique prevê mais quatro rondas de vacinação contra a polio

"Para o presente ano, estão previstas mais quatro rondas de vacinação", sendo que a organização Rotary e os parceiros da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI, sigla inglesa) "já estão a trabalhar em conjunto para apoiar o Ministério da Saúde (Misau)", anunciou o organismo em comunicado.

Um total de seis rondas de vacinação foram concluídas em 2022, tendo sido abrangidas todas as províncias do país e atingidas 8,7 milhões de crianças.

Como resultado da intervenção, o país está há 189 dias sem registo de novos casos.

A medida serviu em resposta ao reaparecimento do poliovírus.

Moçambique registou 33 casos de poliomielite no último ano, doença que não era registada no país desde 1992 e que surgiu depois de eclodir no vizinho Maláui.

Este ano e com vista a avançar com novas rondas de vacinação, os parceiros estão a ajudar Moçambique, "adquirindo e distribuindo 30 milhões de doses de vacinas, expandindo os esforços de vigilância no terreno, apoiando a gestão de vacinas e atividades de mudança de comportamento", anunciou o Misau.

A poliomielite é uma doença infeciosa sem cura que afeta sobretudo as crianças com menos de 5 anos e que só pode ser prevenida com a vacina. Em alguns casos, pode provocar paralisia de membros.