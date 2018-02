Moçambique queima redes mosquiteiras usadas em pesca ilegal

Lusa13 Fev, 2018, 07:35 | Mundo

Em causa, está o facto de as redes permitirem capturar peixe de tamanho muito pequeno, abaixo do permitido, comprometendo a reprodução de espécies como o peixe coelho ou garoupa que chegam a ter vários centímetros de comprimento, segundo informação consultada hoje pela Lusa.

As redes destruídas foram recolhidas desde início do ano por conselhos comunitários de pesca em coordenação com a direção provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca.

A utilização de redes mosquiteiras para pesca é um problema recorrente que tem sido detetado pelos conselhos comunitários de pesca, aos quais tem cabido a tarefa de sensibilizar os pescadores para respeitarem as características da malha das redes.