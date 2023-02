Moçambique reativa centros de acolhimento face a ameaça de tempestade

"Estamos hoje no campo para verificar as condições que a província oferece nos locais já identificados", referiu Luísa Meque, presidente do INGD, na cidade da Beira, confirmando que há espaços prontos a receber quem necessite de abrigo.

Haverá água, serviços de saúde, primeiros-socorros, energia e outros bens e serviços essenciais, referiu.

Luísa Meque lançou um apelo à população "para se retirar das zonas de risco", nomeadamente, regiões ribeirinhas ou expostas a ventos fortes.

O centro meteorológico da ilha francesa de Reunião indicou hoje que uma forte tempestade tropical deverá atingir o centro de Moçambique na sexta-feira.

O ciclone intenso Freddy está ativo no oceano Índico, deve atingir Madagáscar na terça-feira, perdendo força, prosseguindo depois para o canal de Moçambique.

Está previsto que chegue à costa do país lusófono na categoria de tempestade tropical na sexta-feira de manhã.

Os serviços alertam a população para seguir os avisos dos próximos dias com atenção, porque a força da intempérie e a zona que será afetada ainda são incertas, mas prevê-se chuva intensa, vento forte e muita agitação marítima.