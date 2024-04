Moçambique. Rebeldes matam mais um camponês em Ancuabe

A vítima foi morta na aldeia de Intutupue, localidade de Sunate (Silva Macua), posto administrativo de Metoro, por volta das 03:00 (04:00 em Lisboa).

"O homem estava sozinho na sua cabana, bem perto da aldeia e de repente chegou um grupo de cerca de 20 terroristas. Pediu comida e o homem disse que não tinha. Pronto, foi o motivo para que eles tirassem a sua vida", contou à Lusa um parente da vítima.

Outra fonte da localidade contou à Lusa que a presença dos rebeldes no local, a menos de 300 metros da aldeia, gerou pânico entre os residentes de Intutupue.

"Escutei o barulho [durante a madrugada] e espreitei. Vi que eram pessoas estranhas, com sacolas e armas", disse à Lusa um morador da comunidade, acrescentando que houve algumas pessoas que abandonaram as suas casas com receio de um eventual ataque.

A província enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Depois de vários meses de relativa normalidade nos distritos afetados, a província de Cabo Delgado registou, há alguns meses, novas movimentações e ataques de grupos rebeldes, que têm limitado a circulação para alguns pontos nas poucas estradas asfaltadas que dão acesso a vários distritos.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda, com mais de 2.000 militares, e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, libertando distritos junto aos projetos de gás natural.