Moçambique reforça programa de vacinação com 70 viaturas e 669 motorizadas

Os veículos foram comprados com o apoio da Aliança Global de Vacinas (GAVI), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Banco Mundial, indicou o Ministério, na nota.

O ato de entrega dos veículos às direções provinciais será dirigido pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, em Maputo.

"A aquisição das 669 motorizadas faz parte do plano anual do PAV de 2023, e as mesmas irão beneficiar unidades sanitárias a nível de 79 distritos, nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane e Gaza", refere um comunicado conjunto do Governo moçambicano e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

As autoridades sanitárias moçambicanas vacinaram recentemente contra a cólera, em cinco dias, mais de 2,2 milhões de pessoas nos distritos mais afetados pelo atual surto, correspondendo a uma cobertura praticamente total face ao programado.

Em declarações anteriores à Lusa, o chefe do PAV do Ministério da Saúde, Leonildo Nhampossa, avançou que foram vacinadas contra a cólera, em quatro províncias, entre 08 e 12 de janeiro, um total de 2.268.548 pessoas, com mais de 1 ano de idade.

O grupo-alvo desta operação de vacinação era de 2.271.136 pessoas, correspondente à população que vive nas áreas mais vulneráveis e de foco para o atual surto, tinha indicado o Ministério da Saúde.

De acordo com a informação da Direção Nacional de Saúde Pública moçambicana, a campanha destinou-se à população com idade igual ou superior a um ano e foi realizada nos distritos de Chiúre e Montepuez (província de Cabo Delgado), Gilé, Gurué e Mocuba (Zambézia), Mágoe, Moatize e Zumbo (Tete) e Maringue (Sofala).