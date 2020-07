Moçambique regista 21 novos casos e sobe total para 1.557 infeções

Dos 21 novos casos anunciados, entre os quais um menor de cinco anos, "19 são de nacionalidade moçambicana e dois de nacionalidade indiana", refere-se num comunicado do Ministério da Saúde de Moçambique.

As novas infeções estão distribuídas entre as províncias de Nampula (10), Manica (02), Sofala (02), Gaza (04) e Cidade de Maputo (03).

"Os casos reportados hoje encontram-se em isolamento domiciliar" e decorre a identificação dos seus contactos, acrescenta-se no comunicado.

Dos casos já registados em Moçambique, 1.401 são de transmissão local e 156 são importados, enquanto 523 pessoas são dadas como recuperadas.

O Ministério da Saúde indicou ainda que cinco pessoas estão internadas e com uma "evolução clínica satisfatória".

Dos 1.021 casos ativos no país, as províncias de Nampula e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, são as que registam o maior número, com 239 e 203 casos, respetivamente.

A capital moçambicana e a província de Maputo seguem com 182 e 191 casos ativos, respetivamente, estando as restantes províncias com menos de 55 casos.

Moçambique já realizou um total de 49.492 testes de casos suspeitos de covid-19 e foram submetidas a quarentena 23.319 pessoas das mais de um milhão rastreadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou quase 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.