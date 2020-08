Moçambique regista 27 novas infeções e mais uma morte

A vítima, de 45 anos, é de nacionalidade indiana e estava internada no Hospital Central de Nampula, no norte de Moçambique, desde 30 de julho, tendo falecido durante a madrugada, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

"[Ele] esteve internado no Centro de Isolamento da Covid-19 durante três dias, período durante o qual o seu quadro clínico se agravou", declarou Benigna Matsinhe.

Nas últimas 24 horas, o país registou 27 novas infeções pelo novo coronavírus, elevando o total para 1.973, das quais 1.798 de transmissão local e 175 importadas.

"Dos casos hoje reportados, 25 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros, de nacionalidade portuguesa", disse Benigna Matsinhe.

Do total de casos já registados desde o anúncio da primeira infeção, a 22 de março, o país tem 676 (34.02%) pessoas dadas como recuperadas.

A maioria dos casos ativos estão na Cidade de Maputo e província de Cabo Delgado, com 303 e 261 pessoas infetadas, respetivamente, seguida de Maputo província, com 255, e Nampula, com 245 infeções.

As restantes sete províncias do país registam menos de 60 casos.

O país, que viveu os últimos quatro meses em estado de emergência, realizou 60.473 testes de casos suspeitos, desde o anúncio do primeiro caso de covid-19, tendo rastreado mais de 1,6 milhões de pessoas.

Um total de 25.839 pessoas suspeitas de infeção foram colocadas em quarentena domiciliária e 3.393 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.