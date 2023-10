Moçambique. Reino Unido preocupado com atos de violência

"Lamentámos profundamente os atos de violência que ocorreram desde então e continuamos a colaborar com todas as partes e com as autoridades para apelar a uma resposta calma e ponderada", refere a Embaixada do Reino Unido em comunicado.

A Embaixada dá conta da preocupação daquele país com o anúncio dos resultados das eleições autárquicas, enquanto continuam em apreciação recursos judiciais sobre litígios no escrutínio.

"O Reino Unido exorta a todas as partes e às autoridades a colaborarem para prevenir a violência relacionada com as eleições e a continuarem a construir a paz de Moçambique, duramente conquistada com base no diálogo, compreensão e negociação", acrescenta.

As cidades e vilas moçambicanas vivem uma situação de tensão, com manifestações em Maputo, Nampula e Nacala mobilizadas pela oposição contra os resultados das eleições autárquicas de 11 de outubro.

Segundo a organização não-governamental (ONG) Centro de Integridade Pública (CIP), na cidade de Nampula um polícia morreu hoje vítima de agressões por populares, em retaliação por ter baleado uma criança que saia da escola, no contexto das aludidas manifestações.

A mesma ONG afirmou que, na cidade de Nacala, um jovem perdeu a vida ao ser atingido por um objeto contundente no principal mercado local, na sequência de escaramuças entre a população e as autoridades.

Essas mortes não foram, até ao momento, confirmadas pela polícia, que anunciou hoje, em conferência de imprensa, que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e outras 70 foram detidas durante marchas de protesto contra os resultados das sextas eleições autárquicas em diversos pontos de Moçambique.

Os resultados apresentados pela CNE de Moçambique indicam uma vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o MDM, terceiro maior partido, ganhou apenas na Beira.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país no dia 11 de outubro, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos.

Partidos da oposição, sobretudo a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, têm promovido, um pouco por todo o país, marchas de contestação aos resultados das eleições de 11 de outubro, juntando milhares de pessoas que denunciam uma alegada "megafraude" no escrutínio.