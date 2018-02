Moçambique repatria mais 46% de estrangeiros em 2017 que no ano anterior

Lusa02 Fev, 2018, 10:41 | Mundo

No total, foram repatriadas 3.972 pessoas, numa lista liderada pelos países com os quais Moçambique tem as três mais extensas fronteiras: 871 cidadãos do Malaui, 744 do Zimbabué e 322 da Tanzânia.

Seguem-se, na lista, 212 pessoas de origem nigeriana, segundo dados consultados hoje pela Lusa.

Entre as principias infrações está a falsificação de passaportes, sendo que a maior parte das pessoas intercetadas pelas autoridades não tinha meios para sobreviver de forma autónoma.

As províncias de Cabo Delgado, no norte do país, e Tete, no centro, registaram o maior número de estrangeiros repatriados, com um 81% do total.

As operações de repatriamento custaram ao estado moçambicano 13 milhões de meticais (170 mil euros), de acordo com dados do Senami.