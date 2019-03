Moçambique. Rui Rio considera que Portugal deve sensibilizar a comunidade internacional

Rui Rio está em Londres para um encontro com a comunidade portuguesa. Esta manhã, o líder do PSD esteve reunido com a Cônsul portuguesa, para saber quais as questões que mais preocupam os portugueses residentes no Reino Unido por causa do Brexit.



O presidente do PSD diz que faltam meios aos serviços consulares para dar resposta ao elevado número portugueses que procuram regularizar os documentos.