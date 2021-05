Moçambique. SADC reafirma solidariedade e vai agendar nova cimeira

A SADC reafirmou "a solidariedade para com o povo de Moçambique e seu contínuo esforço para trazer a paz e segurança" e "conter o terrorismo, que é também uma ameaça regional", disse a secretária-executiva da organização, Stergomena Tax.

Aquela responsável falava no final de uma cimeira que juntou em Maputo cinco chefes de Estado da região (Moçambique, Botsuana, Maláui, África do Sul e Zimbabué) e um representante (Tanzânia) para, entre outros assuntos, analisar a violência armada no norte do país.

O encontro analisou um relatório sobre a situação em Cabo Delgado, concluiu haver avanços em busca de uma solução e foi considerada uma resposta regional de apoio a Moçambique - mas sem mais detalhes, acordando em "convocar uma cimeira extraordinária, o mais tardar até 20 de junho" em Moçambique.

Uma missão técnica de avaliação da SADC que visitou Cabo Delgado no mês passado propõe o envio de 2.916 militares e de meios bélicos para ajudar o país no combate aos grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, segundo um relatório da organização.