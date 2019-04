Moçambique. Salvar e sobreviver faz parte da historia de Neto de 14 anos

Foto: José Manuel Rosendo - Antena 1

Prova disso é o relato de um jovem de 14 anos, de nome Neto, que, ao salvar os irmãos do temporal, cortou-se num dos pés.



Um ferimento grave, que surpreendeu médicos e enfermeiros, devido à resistência do rapaz.



Neto diz que foi primeiramente assistido, mas não ficou convencido e recorreu ao hospital de campanha da Cruz Vermelha, em Macurungo, Beira.



Agora está em recuperação e com os médicos a esperar o melhor. A reportagem é do enviado especial da Antena 1 a Moçambique, José Manuel Rosendo.