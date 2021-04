Moçambique. Save the Children alerta para crianças sem acompanhamento

Foto: Amnistia Internacional/DR

Segundo a Unicef, haverá mais de 350 mil crianças deslocadas em Moçambique, num efeito dos ataques extremistas em Cabo Delgado. A ONG Save the Children alerta para a necessidade de proteger menores cujos pais estão desaparecidos.